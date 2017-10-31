В Мурманске в легкоатлетическом манеже Долины Уюта прошёл уникальный баскетбольный матч

Андрей Зайцев.

В Легкоатлетическом манеже Долины Уюта прошёл уникальный баскетбольный матч. Сборная Кольского Заполярья приняла молодёжный состав прославленного российского клуба - московского ЦСКА. Товарищеская встреча - в рамках празднования 20-летия спорт-школы олимпийского резерва имени Виктора Блохина. Поздравления, мастер-классы и общение - с некогда самым молодым тренером в истории российского баскетбола Максимом Шарафаном, этим летом он возглавил юниорскую команду ЦСКА, - а также легендой отечественного спорта, олимпийским чемпионом, чемпионом мира Сергеем Таракановым.



