Мурманские коммунисты провели "круглый стол", посвященный столетию Октябрьской революции

Наталия Бурдина.

Заполярные коммунисты провели "круглый стол". Встреча - в зале областной научной библиотеке. Заявленная тема - столетие Октябрьской революции. По мнению организаторов, эта дата весомый повод еще раз обратить внимание на причины и следствия исторических событий, дать объективный анализ произошедшего.

Первый секретарь Мурманского областного отделения политической партии КПРФ, депутат Мурманской областной Думы Геннадий Степахно: "Помните, на севере в 31, 33 году Сталин, Ворошилов и Киров приехали сюда организовали Краснознаменный Северный флот. И практически вся таблица Менделеева, которая есть на карте Кольского полуострова, осваивалась крупнейшими предприятиями, в том числе, ударными комсомольскими стройками. Их было пять. Поэтому мы сегодня должны показать и себе, и миру, какой была страна, какой она стала и какой должна быть впереди".