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31.10.2017 09:30

Сварщик, повар, кондитер, автомеханик и электромонтер. В Мурманске открылся межрегиональный конкурс профессионального мастерства "Мастер года"

Любовь Дубова.

В Мурманске стартовал конкурс "Мастер года". Межрегиональное состязание специалистов производственного обучения - профессиональных образовательных организаций Северо-Запада. В гостях - педагоги из Санкт-Петербурга, Ненецкого округа, Карелии. Впереди несколько конкурсных дней. 14 участников ведут борьбу за победу в номинациях - сварщик, повар, кондитер, автомеханик и электромонтер. В программе испытаний - визитная карточка, открытый урок и практическое задание. Состязание по международным стандартам "World Skills".
Министр образования и науки Мурманской области Наталия Карпенко: "Это те ключевые параметры в подготовке качества оценки специалистов в системе профессионального образования. И поэтому, на сколько мастер готов, от этого будет зависеть на сколько готовы будут студенты".
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