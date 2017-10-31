Сварщик, повар, кондитер, автомеханик и электромонтер. В Мурманске открылся межрегиональный конкурс профессионального мастерства "Мастер года"

Любовь Дубова.

В Мурманске стартовал конкурс "Мастер года". Межрегиональное состязание специалистов производственного обучения - профессиональных образовательных организаций Северо-Запада. В гостях - педагоги из Санкт-Петербурга, Ненецкого округа, Карелии. Впереди несколько конкурсных дней. 14 участников ведут борьбу за победу в номинациях - сварщик, повар, кондитер, автомеханик и электромонтер. В программе испытаний - визитная карточка, открытый урок и практическое задание. Состязание по международным стандартам "World Skills".

Министр образования и науки Мурманской области Наталия Карпенко: "Это те ключевые параметры в подготовке качества оценки специалистов в системе профессионального образования. И поэтому, на сколько мастер готов, от этого будет зависеть на сколько готовы будут студенты".