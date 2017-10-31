В Колвице продолжают строительство моста через реку

Елена Сивонен.

Готовность объекта на сегодня - 30%. Самое сложное - перевозка крупногабаритной техники с одного берега на другой - позади. Подрядчики уже соорудили свайное поле. Приступают к бетонированию. После - непосредственно - сборка конструкции. Она металлическая, идет из Вологды. Ожидаемое время поставки - конец недели. Ход работ постоянно на контроле областных и местных властей. Подрядчикам - всесторонняя поддержка. В первую очередь, финансовая. Оплата - за каждый этап работ.

Глава муниципального образования Кандалакшский район Михаил Павлов: "Чтобы подрядчик мог закупать конструктивные элементы и не останавливать ход работ. Я думаю, что благодаря вот такой слаженной работе это получается".