Открытая властьСобытия неделиПарламентские ВестиВ эфире - МурманскВремя Арктики
31.10.2017 09:20

В Колвице продолжают строительство моста через реку

Елена Сивонен.

Готовность объекта на сегодня - 30%. Самое сложное - перевозка крупногабаритной техники с одного берега на другой - позади. Подрядчики уже соорудили свайное поле. Приступают к бетонированию. После - непосредственно - сборка конструкции. Она металлическая, идет из Вологды. Ожидаемое время поставки - конец недели. Ход работ постоянно на контроле областных и местных властей. Подрядчикам - всесторонняя поддержка. В первую очередь, финансовая. Оплата - за каждый этап работ.
Глава муниципального образования Кандалакшский район Михаил Павлов: "Чтобы подрядчик мог закупать конструктивные элементы и не останавливать ход работ. Я думаю, что благодаря вот такой слаженной работе это получается".
← назад к списку
нам 60 лет
80 лет мурманской области
Реклама
Наши вакансии
Онлайн
WEB-камера
Мурманск
Наши успехи
SMS портал и телефон +7 911 311 07 07
641 111
рекламодателям +7 911 308 02 78
685 205
Программа передач
год экологии
время саами
Радиостанция "Атлантика"
Курс валют Доллар = 57.87
Евро = 67.22
НАШИ КОЛЛЕГИ
Баренц Медиасфера
МЫ В СОЦСЕТЯХ
Архив новостей ▾
ПнВтСрЧтПтСбВс
2526272829301
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
303112345
Архив событий и программ ▾





















© 2017 «Государственный интернет-канал «Россия» 2001 - 2017. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22 августа 2014 года. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет.