Благоустройство и реконструкция знаковых объектов легли в основу рабочей поездки в ЗАТО Александровск депутата Госдумы Алексея Лященко

Алексей Елкин.

Сначала Гаджиево, бывший ДОФ. На средства местного бюджета обновили фасад. Снежногорск. ДК "Современник" ждёт ремонта задней стены. Она "плывет" и если не "поставить стяжку", через год-два учреждение закроет свои двери. В Полярном деревянные "лестницы-трапы" нужно менять на капитальные конструкции, что тоже требует существенных вложений. В связке с правительством Мурманской области, вопросы финансирования депутат решает в рамках подготовки федерального бюджета на следующий год.

Депутат Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации (фракция "Единая Россия") Алексей Лященко: "И сейчас уже переводим на уровень муниципалитетов, совместно с администрациями муниципалитетов Александровск и Североморск предстоит встреча в Минфине. Будем пробивать деньги".