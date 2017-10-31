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31.10.2017 09:00

На Северном флоте определили команду-победителя чемпионата по волейболу

Елена Сивонен.

Турнир прошел впервые после 22-летнего перерыва. Участвовали 9 сборных. В общей сложности провели 36 матчей. В итоге, бронза у дивизии ракетных кораблей. Серебро взяла команда Кольской флотилии разнородных сил. Ну, а победу со счетом 3:0 одержала сборная армии ВВС и ПВО флота - "Гроза". Награждение провел командующий Николай Евменов. Отметил высокую организацию турнира. Выразил уверенность, что в следующем году состязания не только окрепнут, но и станут открытыми для других команд из Мурманской области.
Командующий Северным флотом Николай Евменов: "Во-первых, было интересно. Присутствовала спортивная интрига. Результаты не были предсказуемыми. Хотя бы знали, какие команды - фавориты. Думаю, что результатом окончания чемпионата будет создание новых команд".
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