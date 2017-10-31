Открытая властьСобытия неделиПарламентские ВестиВ эфире - МурманскВремя Арктики
31.10.2017 08:50

В Полярном отметили 20-летие городского историко-краеведческого музея

Алексей Елкин.

С размахом и торжественно в Полярном отметили 20-летие городского историко-краеведческого музея. Праздник - двойной. Дата создания учреждения культуры в один день с образованием 161-й Краснознаменной отдельной бригады подводных лодок Северного флота. В музее много экспонатов. Особая гордость - артефакты первобытного общества, их обнаружили при раскопках Оленеостровского могильника. Специально для детей есть уголок, где они могут попробовать себя в роли археологов.
Первый директор (основатель) МБУК "Городской историко-краеведческий музей г. Полярного" Галина Лагунова: "Только тогда существуют подобные учреждения, когда в них чувствуется, что каждый вкладывает то, что он считает необходимым и нужным донести до каждого. А что это "необходимо". Необходимо - это любовь, это уважение. Нет человека без корней. Он сразу увядает и пропадает".
← назад к списку
нам 60 лет
80 лет мурманской области
Реклама
Наши вакансии
Онлайн
WEB-камера
Мурманск
Наши успехи
SMS портал и телефон +7 911 311 07 07
641 111
рекламодателям +7 911 308 02 78
685 205
Программа передач
год экологии
время саами
Радиостанция "Атлантика"
Курс валют Доллар = 57.87
Евро = 67.22
НАШИ КОЛЛЕГИ
Баренц Медиасфера
МЫ В СОЦСЕТЯХ
Архив новостей ▾
ПнВтСрЧтПтСбВс
2526272829301
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
303112345
Архив событий и программ ▾





















© 2017 «Государственный интернет-канал «Россия» 2001 - 2017. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22 августа 2014 года. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет.