Алексей Елкин.

С размахом и торжественно в Полярном отметили 20-летие городского историко-краеведческого музея. Праздник - двойной. Дата создания учреждения культуры в один день с образованием 161-й Краснознаменной отдельной бригады подводных лодок Северного флота. В музее много экспонатов. Особая гордость - артефакты первобытного общества, их обнаружили при раскопках Оленеостровского могильника. Специально для детей есть уголок, где они могут попробовать себя в роли археологов.

Первый директор (основатель) МБУК "Городской историко-краеведческий музей г. Полярного" Галина Лагунова: "Только тогда существуют подобные учреждения, когда в них чувствуется, что каждый вкладывает то, что он считает необходимым и нужным донести до каждого. А что это "необходимо". Необходимо - это любовь, это уважение. Нет человека без корней. Он сразу увядает и пропадает".