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31.10.2017 08:30

Кадровое пополнение. В Кандалакшскую ЦРБ пришли 19 новых специалистов

Елена Сивонен.


Большинство - молодые медики со всех уголков страны. Даже из Владивостока. Терапевты, рентгенологи, акушеры-гинекологи, анестезиологи-реаниматологи. Врачам сразу же - жильё, подъёмные. Поддержку оказывает администрация. И это привлекает на работу в районную больницу не только иногородних специалистов, местная молодежь - после учебы - также приезжает обратно. Пример - акушер-гинеколог Алёна Баранова. В штате - после окончания интернатуры - уже два месяца.
Акушер-гинеколог ГОБУЗ "Кандалакшская ЦРБ" Алёна Баранова: "В гинекологию я как раз приезжала на практику после 4-го курса в Кандалакшу. Здесь меня познакомили с женской консультацией и гинекологическим отделением. Мне очень понравилось, я решила остаться в этой специальности. Мне нравится моя специальность, нисколько не жалею, что пошла именно в нее, меня всё устраивает".
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