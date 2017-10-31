Кадровое пополнение. В Кандалакшскую ЦРБ пришли 19 новых специалистов

Елена Сивонен.



Большинство - молодые медики со всех уголков страны. Даже из Владивостока. Терапевты, рентгенологи, акушеры-гинекологи, анестезиологи-реаниматологи. Врачам сразу же - жильё, подъёмные. Поддержку оказывает администрация. И это привлекает на работу в районную больницу не только иногородних специалистов, местная молодежь - после учебы - также приезжает обратно. Пример - акушер-гинеколог Алёна Баранова. В штате - после окончания интернатуры - уже два месяца.

Акушер-гинеколог ГОБУЗ "Кандалакшская ЦРБ" Алёна Баранова: "В гинекологию я как раз приезжала на практику после 4-го курса в Кандалакшу. Здесь меня познакомили с женской консультацией и гинекологическим отделением. Мне очень понравилось, я решила остаться в этой специальности. Мне нравится моя специальность, нисколько не жалею, что пошла именно в нее, меня всё устраивает".