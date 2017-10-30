В Мурманской областной Думе прошли сразу три мероприятия парламентской Ассоциации Северо-Запада России

Владимир Костров.

В Мурманске сегодня собрались депутаты из разных регионов, чтобы обсудить законодательные инициативы, важные и для северян, и для жителей других субъектов. В областной Думе прошли сразу три мероприятия парламентской Ассоциации Северо-Запада России.

Продвижение законодательных инициатив регионов на федеральном уровне - процесс сложный. К мнению одного субъекта могут и не прислушаться - необходимо объединиться с другими территориями.

Губернатор Мурманской области Марина Ковтун: "Опыт проведения подобных конференций показывает, что задавшись общей целью, коллеги-парламентарии способны найти решение даже самых острых и, казалось бы, на первый взгляд труднорешаемых вопросов".

Парламентская ассоциация Северо-Запада была создана в 1994. Для 53 конференции в очередной раз выбран Мурманск. Не случайно, ведь главный вопрос пленарной части - обороноспособность страны и роль Северного флота в её обеспечении.

Из 20 вопросов повестки большая часть - рекомендации по изменению российского законодательства. Они оформляются в виде обращений в профильные министерства и федеральное собрание. Сегодня ключевые темы - корректировка налогового кодекса, социальная поддержка инвалидов, финансирование проекта "Комфортная городская среда", а возможно - разработка его аналога, только уже для сельской местности.

Председатель комитета законодательного собрания республики Карелия по государственному устройству и местному самоуправлению. Председатель постоянного комитета ПАСЗР по вопросам местного самоуправления Анна Лопаткина: "Главное - критерий для формирования городской среды: население более 1000 человек. У нас пошли обращения на комитет от маленьких населенных пунктов, иногда 998 человек проживают, они не могут участвовать в программе, им обидно".

Законодательные новеллы атрагивает в основном интересы жителей всех регионов, как в случае с законом о любительском рыболовстве.

Другие напрямую касаются северян, например, вопрос о компенсация проезда к месту отдыха неработающим пенсионерам, создавшим приёмные семьи.

Председатель комитета Мурманской областной Думы по труду, вопросам миграции и занятости населения Александр Макаревич: "Мы обязаны добиться внесения изменений в 34 статью закона о гарантиях и компенсациях для лиц, проживающих в районах Крайнего Севера".

Среди актуальных тем: изменения, вносимый в водный кодекс, в законы "О полиции" и "О персональных данных", отдельные аспекты недропользования. Федеральный законопроект "Об ответственном обращении с животными". Все предложения, поступившие от регионов, Ассоциация поддержала, тем самым, они приобрели более весомый статус.

Председатель Архангельского областного собрания депутатов. Председатель Парламентской Ассоциации Северо-Запада России Виктор Новожилов: "Если один субъект РФ выходит с законодательной инициативой - это один субъект. здесь мы выходим уже 11 субъектов".

Председатель Мурманской областной Думы (фракция "Единая Россия") Сергей Дубовой: "Парламентарии не только Северо-Запада, но и других ассоциаций взаимодействуют и друг друга поддерживают".

Парламентарии Северо-Запада поработали в Мурманске плодотворно. Помимо конференции, провели заседание президиума ПАСЗР, где решили ряд организационных вопросов и утвердили план работы ассоциации. Кроме того, её постоянный комитет по межпарламентскому сотрудничеству подготовил ряд рекомендаций в разрезе принятого Госдумой закона о приграничном взаимодействии.



