Они стали первыми. В мурманском филиале Нахимовского военно-морского училища прошла торжественная церемония посвящения

Андрей Зайцев.

236 мальчишек со всей страны. Теперь для них "Так точно!" и "Никак нет!", чёткий строевой шаг, осанка и выправка - новые реалии повседневной жизни и учебы в одном из самых престижных учебных заведений страны.

Первые 2 месяца большого плавания позади. Непросто было всем, но в большинстве своём справились - и дети, и взрослые. Правда, жалобы всё-таки были.

Блиц: "Жаловался, что кормят много".

На плацу 236 мальчишек со всей страны. Прошло всего 2 месяца с начала нового этапа в их жизни. Но уже "Так точно!" и "Никак нет!", уже чёткий строевой шаг, осанка и выправка.

Наступает главная торжественная минута. Событие, которое запомнится на всю жизнь каждому стоящему перед центральным корпусом мурманской "Нахимовки".

Родители со слезами радости и гордости смотрят на своих сыновей. Этим парням в скором времени предстоит решать самые важные задачи.

Командующий Северным флотом Николай Евменов: "Я поздравляю вас с этим торжественным мероприятием, с тем, что вы стали нахимовцами. Так будьте достойны этого высокого звания".

Первый заместитель губернатора Мурманской области Алексей Тюкавин: "За вам придут ещё тысячи и тысячи мальчишек, которые захотят стать офицерами. Они будут равняться на вас".

Глава администрации г. Мурманска Андрей Сысоев: "Город-герой Мурманск, ваше училище будут всегда помнить о вас. Мы будем следить за вашими победами, переживать вместе с вами, я надеюсь, незначительные поражения, но помнить о вас мы будем всегда".

Внутри училища всё готово к документальному оформлению посвящения. Удостоверения и персональные ноутбуки на время обучения. В семье Измайловых нахимовец Артём начинает третье поколение военных.

Нахимовец Артём Измайлов: "Обучение лучше, чем в школе. Мне кажется, это достойное звание".

В день посвящения мамы младшего курса сделали нахимовцам ценный подарок. Именные жетоны. Где пока выбита лишь первая дата - принятия в нахимовцы, второй записью должен стать день окончания училища.

Блиц: "Вы заложили хорошую традицию, которая будет подхвачена и распространена в дальнейшем".

У первых мурманских нахимовцев уже началась неделя каникул, точнее, увольнительная неделя. Короткий отдых в кругу родных и близких. Но и на "гражданке" быть беззаветно преданным своей Родине, дисциплинированным, честным и правдивым, воспитывать волю и характер - теперь это их ежедневная задача.

У каждого из нас были свои клятвы. Пионерская, комсомольская. Кто их помнит? А кто их выполнил? Пусть эта клятва для этих мальчишек будет настоящей.







