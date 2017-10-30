Волна знаний и креатива. В Мончегорске прошел фестиваль научных открытий "Arctic Wave"

Илья Комлев.

На нескольких площадках - самые разнообразные достижения в различных сферах.

В последние годы фестиваль "Arctic Wave" для Заполярья стал доброй традицией. В Мурманской области он проводится уже в третий раз. В этот девизом праздника стал призыв "Дополняй реальность!"

Глава г. Мончегорска Дмитрий Староверов: "Вы часто нам не верите, взрослым. И это правильно. Не всегда нужно верить и абсолютно доверяться нам. Очень хорошо, если вы будете жить своей головой, своими мыслями".

Помня, что мышление начинается с удивления, организаторы постарались приготовить как можно больше неожиданных поворотов.

Темы любые. Общение свободное. Спикеры - эксперты в самых разных отраслях: от визуальных образов и запаха продуктов до космических полетов.

Космонавт-испытатель отряда космонавтов Роскосмоса Дмитрий Петелин: "Общение с детьми дает очень много интересных вопросов. Да, дети задают очень увлекательные вопросы, и, может быть, посложнее, чем взрослые иной раз. И заставляют задуматься. И ты, приезжая в Звездный городок, начинаешь немного по-другому мыслить".

Выбрать занятие по душе можно на шести одновременно работающих площадках. Например, попытаться создать рисунок не карандашом, а электронным пером. И научиться при этом самостоятельно находить выход из сложных ситуаций.

Ангелина Плотченко: "Сложное у человека - это руки. И я делала вот так у человека".

Группа в очках виртуальной реальности - экскурсанты. Знакомятся с технологическим процессом на градообразующем предприятии. Попасть в цеха не так-то просто. Посторонних там быть не должно.

Андрей Ивановский: "Там интересно было - как там металл плавили".

Рядом можно открыть тайны атома, научиться делать мультфильмы или собрать свой лего-шедевр. "Arctic Wave" - часть благотворительной программы "Норникеля" и результат совместной работы муниципалитета с Кольской ГМК.

Главный менеджер Управления благотворительных программ "Норникеля" Юлия Зорина: "Фестиваль - это семейный формат. Это возможность семьям провести выходной конструктивно, с пользой. Принять участие в различных лекциях, мастер-классах, в творческих мероприятиях".

Начальник Управления региональных проектов Кольской ГМК Антон Косолапов: "Компании это нужно для того, чтобы подстегнуть интерес к научно-техническому творчеству. Потому что мы заинтересованы и мы нуждаемся в молодых, технически грамотных специалистах".

Каждое открытие, сделанное пусть не для всего человечества, а лично для себя, дополняет реальность и дает новые возможности. В этом уверены организаторы праздника, который ровно через год вернется в Мурманскую область.







