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30.10.2017 18:20

В Североморске прошел областной молодежный историко-краеведческий квест

В Североморске прошел областной молодежный историко-краеведческий квест, посвященный 73-й годовщине разгрома немецко-фашистских войск на Кольской земле и завершению Петсамо-Киркенесской операции в Заполярье.

Участниками квеста стали команды молодежных и детских общественных объединений, образовательных организаций, учреждений молодежной политики из Мурманска, Североморска, Александровска и Видяево.

Мероприятие началось с торжественного митинга на мысе Алыш. С приветствием к участникам обратились командующий Северным флотом вице-адмирал Николай Евменов и глава Североморска Владимир Евменьков, после чего прошла церемония подъема копии Знамени Победы. Участники квеста направились к памятнику Героям-североморцам, защитникам Заполярья, где в торжественной обстановке провели минуту молчания и возложили цветы к подножию монумента.
 
Сам квест стартовал в загородном парке «Ангел». Командам предстояло преодолеть 7 станций, в ходе которых ребята показали свою физическую подготовку – метали гранату в цель, отжимались, отвечали на вопросы викторины – по историческим местам региона, героям Северного флота, символике и военной технике времен Великой Отечественной войны.

По итогам квеста первое и третье места завоевали команды Североморска – «Городская волонтёрская группа «Волонтёры Победы» и юнармейцы Спортивного центра морской и физической подготовки, второе место у «Союза юных Мурманчан».

После мероприятия самые стойкие участники отправились на экскурсию по Североморску и ближе познакомились со столицей Северного флота.

Квест проводился Региональным центром гражданского и патриотического воспитания и подготовки молодежи к военной службе совместно с отделом молодёжи, физической культуры и спорта администрации Североморска при поддержке североморских Волонтеров Победы.

Мероприятие планируется сделать традиционным и проводить в столице Северного флота ежегодно.

/ Министерство по внутренней политике и массовым коммуникациям Мурманской области /
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