Мурманский областной театр кукол стал лауреатом III международного фестиваля в Сыктывкаре

10 театров кукол из России, а также гости из Армении и Белоруссии приняли участие в III Международном фестивале театров кукол «В гостях у Мойдыся» в Сыктывкаре.



Мурманский областной театр кукол представил на фестивале спектакль «Сказки бабушки Зимы» по мотивам румынской сказки в переводе Нонны Слепаковой. Режиссер спектакля – Никита Шмитько (Санкт-Петербург), художник – Андрей Запорожский (Санкт-Петербург), музыку к спектаклю написал мурманский композитор Петр Макаров.



Работы кукольников на фестивале оценивало профессиональное жюри, в составе которого выступили: президент и директор Международного фестиваля КукART Давид Бурман, кандидат искусствоведения, заведующая сектором фольклора Российского государственного института сценических искусств Анна Некрылова (Санкт-Петербург), а также театральный критик заслуженный работник культуры Российской Федерации Вера Морозова (Сыктывкар).



Мурманский областной театр кукол стал лауреатом III международного фестиваля «В гостях у Мойдыся» в номинации «За вклад в копилку кукольных идей».



/ Комитет по культуре и искусству Мурманской области /