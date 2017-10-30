В Мурманске подвели итоги областного конкурса творчества военнослужащих и сотрудников силовых структур «Щит и муза»

В минувшие выходные во Дворце культуры и народного творчества им. С.М. Кирова прошел областной конкурс творчества военнослужащих, сотрудников силовых структур и ведомств «Щит и муза».



67 участников из Мурманска, Гаджиева, Полярного, Североморска, поселков Спутник и Видяево представили творческие номера в номинациях «Вокал», «Художественное слово», «Авторская песня» и «Хореография».



Обладателем Гран-при областного конкурса «Щит и Муза» стал Кирилл Иванов – представитель УМВД России по Мурманской области.



В номинации «Вокал-солисты» дипломы I степени были вручены Варваре Амелиной, Екатерине Малаховой (61-я бригада морской пехоты) и Кириллу Иванову (УМВД России по Мурманской области), дипломы II степени – Владимиру Патракееву (Североморск) и Наталье Корнеевой (Гаджиево), дипломы III степени – Игорю Кузовкову (61-я бригада морской пехоты), Виталине Ковальчук (Северо-западный региональный поисковый спасательный отряд МЧС России) и Ксении Савченко (Видяево).



В номинации «Вокал-ансамбли» дипломами I степени были награждены ансамбль «Прямая связь» (Североморск) и вокальный дуэт УМВД России по Мурманской области, дипломами II степени – ансамбль «Музыкальный рубеж» (УФСИН России по Мурманской области) и ВИА «Белые медведи» (61-я бригада морской пехоты), дипломом III степени – вокальная группа «Спутник» (61-я бригада морской пехоты).



В номинации «Художественное слово» диплом I степени получил Виталий Письменюк (Североморск), диплом II степени – Елена Назарова (Североморск) и диплом III степени – Александр Чоп (Кольская флотилия разнородных сил Северного флота).



В номинации «Авторская песня» диплома I степени была удостоена Евгения Стрижалова (61-я бригада морской пехоты), диплома II степени – Владислав Ольшанский и Кирилл Журавлева (Специальное управление Федеральной противопожарной службы № 48 МЧС России).



В номинации «Хореография» диплом I степени был вручен творческому коллективу матросов по призыву, солист – Магомед Гаджиев (Североморск), диплом II степени – Анжелике Дворцовой (Специальное управление Федеральной противопожарной службы № 48 МЧС России), диплом III степени – Татьяне Ильяновой (Кольская флотилия разнородных сил Северного флота).



/ Комитет по культуре и искусству Мурманской области /



