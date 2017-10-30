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30.10.2017 16:50

Готовность региона к предстоящему зимнему сезону стала основной темой оперативного совещания в правительстве Мурманской области

Анастасия Ярославская.

На оперативном совещании в региональном правительстве вновь - о готовности к зиме. В прошлый раз отчет держали представители аэропорта, а сегодня -  муниципалитеты. Главный вопрос - к состоянию дорог. Все внимание местным артериям - свыше тысячи километров. Рапорт муниципалитетов - первые гололёды встретили достойно, прошлогодние "грабли" учли. Контракты на содержание заключены, техника переоборудована, противоледные материалы заготовлены. Не хватило конкретики Никелю и областному центру. В первом сменился подрядчик - новый неопытен, в Мурманске не совсем понятно, что с финансированием на обслуживание дорог. Прошлой зимой денег не хватило.
Губернатор Мурманской области Марина Ковтун: "Знаете, вы рассказали, что сделали - но обеспечит ли это в ежедневном режиме обслуживание муниципальных дорог? Пока вы меня не убедили - больше это, меньше, хуже - мне трудно сказать".
Число обращений граждан растет - по последним подсчетам более чем на полторы тысячи. Обратная связь востребована, но, как выяснилось, должно работают не везде. В четырех специально созданных  общественных приёмных губернатора, к примеру, есть почти всё, кроме посетителей.
Губернатор Мурманской области Марина Ковтун: "Возникает вопрос - почему об этих приёмных практически не знают граждане? К губернатору обращаются по различным каналам связи - как минимум полторы тысячи людей. И только специально созданные приёмные в области почему-то остаются без внимания граждан и муниципалитетов, в том числе. Давайте, наконец, задействовать свои ресурсы не для галочки, а для пользы дела".



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