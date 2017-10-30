На базе областной клинической больницы состоялась региональная конференция врачей-урологов

Яков Осетров.

Вначале несколько цифр - если в прошлом году в отделении пролечено 2100 северян, то в этом планируется уже 2200. Количество оперативных вмешательств возросло до 1800. Широко применяются высокотехнологичные методы лечения - до 150 сложных операций в год. По традиции, в работе конференции активно участвуют профессора и наставники из Санкт-Петербурга. Конференция это обмен опытом. Врачи провели совместную операцию по удалению масштабной злокачественной опухоли почки. Пациентку планируют выписать на амбулаторное лечение уже через 10 дней. Успех не случаен - по выявлемости рака почки на ранних стадиях Заполярье в пятерке лучших по Северо-Западу. Многое в профилактике урологических болезней зависит и от самих пациентов.

Заведующий отделением урологии Мурманской областной клинической больницы им. Баяндина, главный уролог Мурманской области Виктор Сахар: "В первую очередь, не нужно лечить самого себя, это однозначно. Всегда есть квалифицированный врач, к которому нужно обратиться. Ни в коем случае не увлекаться Интернетом. Доверять профессионалу и не стесняться к нему обращаться".







