Торжественное собрание в региональном Роспотребнадзоре сегодня посвятили юбилею санитарно-эпидемиологической службы

Анастасия Ярославская.

Её деятельность востребована и незаменима без малого уже век. 95 лет на страже здоровья и качества жизни. И сегодня - чествование людей, посвятивших себя борьбе с эпидемиями, профилактике заболеваний, обеспечению условий труда, учебы, питания и отдыха. Как подчеркнула в приветственном слове губернатор Марина Ковтун - чем больше товаров и услуг, тем больше работы у специалистов службы. И она остается достойным соратником и надежным партнером в деле обеспечения безопасности и законных прав северян.

Губернатор Мурманской области Марина Ковтун: "Мы очень ценим наше сотрудничество и, поверьте, с большим вниманием относимся к позиции управления по всем насущным, острым и текущим вопросам. Мы знаем, как ваша служба нелегка. Вы защищаете наши права, бережете наше здоровье, а в целом стоите на защите качества жизни северянина, человека. За это вам, дорогие друзья, искреннее спасибо от имени всех жителей нашего края".

Главный государственный санитарный врач Мурманской области Лена Лукичева: "Главной идеей нашей службы является служение человеку, охрана его жизни и здоровья. Ярко выраженная профилактическая направленность службы предотвратила многие осложнения санитарной обстановки в различных ее периодах. Позволила ликвидировать особо опасные инфекции. Все достижения возможны благодаря слаженной грамотной работе специалистов. И самое ценное в службе - это, безусловно, вы".

И сегодня глава региона вручила заслуженные награды лучшим сотрудникам - почетные грамоты и благодарственные письма. Пожелание сил, здоровья и прежнего качественного исполнения задач.







