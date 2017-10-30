В Мурманске в областном Дворце культуры им. Кирова прошла торжественная церемония подведения итогов регионального этапа Национальной премии "Гражданская инициатива"

Артем Дашевский.

Основная задача конкурса - поиск и поддержка лидеров из народа, новых лиц современного российского общества. Тех, кто исключительно по собственной инициативе пытаются что-то изменить на своей улице, в своем районе или городе. За пять лет - 2,5 тысячи социальных инициатив из 75 субъектов России. Поддерживает конкурс комитет гражданских инициатив, возглавляемый Алексеем Кудриным. Руководит проектом режиссер, заслуженный деятель искусств Юлий Гусман.

Режиссер, заслуженный деятель искусств, член КГИ Юлий Гусман: "Мы так рады, что объехали уже около 30 городов, было несчетное количество участников, миллионы посетителей сайта. Скажу, что было радостно, что очень много достойных замечательных людей, которые отдают свое дорогое свободное время, отдают свои силы для того, чтобы бескорыстно делать добрые дела".

На конкурс в этом году Мурманская область представила 59 проектов. Победителей выбирали в двенадцати номинациях. В самых разных сферах современного гражданского общества. Дипломы и призы конкурса инициативные мурманчане получали из рук заслуженных жителей Заполярья.

Заместитель министра по внутренний политике и массовым коммуникациям Мурманской области Михаил Шилов: "Мы уже стоим не в начале пути, у нас уже половина пути пройдена, активность людей возрастает, и это радует. Самое главное, что активность молодежи у нас очень сильно возрастает. Очень много молодых инициативных людей в опорном вузе МАГУ и проекты, конечно, достаточно значимые".







