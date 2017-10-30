Руководители библиотек Мурманской области обсудили планы работы на 2018 год

В областной научной библиотеке состоялся семинар по планированию работы библиотек Мурманской области на 2018 год. В семинаре приняли участие директора, заместители директоров, заведующие отделами муниципальных и государственных библиотек, занимающиеся планированием деятельности своих организаций.



В рамках семинара были рассмотрены приоритетные направления деятельности библиотек в 2018 году, основные положения плана мероприятий «дорожная карта» по перспективному развитию общедоступных библиотек Российской Федерации на 2017-2021 годы.



Участники семинара обсудили вопросы регионального и муниципального законодательства об обязательном экземпляре, формирования сводных каталогов Мурманской области и удаленного обслуживания пользователей, а также работу библиотек с информационной системой «Единое информационное пространство в сфере культуры». Специалисты библиотек узнали об основных планируемых областных мероприятиях, приуроченных к 80-летию Мурманской области и других памятных датах 2018 года.



На семинаре также шла речь об организации сбора и предоставления статистической отчетности общедоступных библиотек региона в автоматизированной информационной системе «Статистика» Минкультуры России.



В рамках «круглого стола» на тему «Внестационарное обслуживание населения: современные подходы» состоялась презентация наиболее ярких библиотечных проектов.





/ Комитет по культуре и искусству Мурманской области /