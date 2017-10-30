Открытая властьСобытия неделиПарламентские ВестиВ эфире - МурманскВремя Арктики
30.10.2017 16:10

В СУ СК РФ по Мурманской области состоялась рабочая встреча по вопросам взаимодействия при выявлении и осуществлении уголовного преследования лиц за совершение преступлений, связанных с уклонением от призыва на военную службу и прохождения альтернативной

В следственном управлении Следственного комитета Российской Федерации по Мурманской области состоялась рабочая встреча по вопросам взаимодействия при выявлении и осуществлении уголовного преследования лиц за совершение преступлений, связанных с уклонением от призыва на военную службу и прохождения альтернативной гражданской службы.

На встрече присутствовали: заместитель руководителя  следственного управления полковник юстиции К.Ф. Степанов, руководитель отдела процессуального контроля следственного управления Блюденов Ф.А., старший инспектор отдела процессуального контроля следственного управления Белова А.А., заместитель начальника отдела подготовки призыва и набора граждан на военную службу по контракту военного комиссариата Мурманской области Кишинский А.В.

Встреча состоялась в связи с началом призывной осенней кампании 2017 года с целью обсуждения дальнейшего взаимодействия между следственным управлением и военным комиссаром.

В ходе беседы Кишинский А.В. отметил, начата призывная осенняя кампания и уже выявлен ряд лиц, уклоняющихся от призыва на военную службу. В настоящее время представители военных комиссариатов совместно с УМВД России по Мурманской области выезжают ежедневно на рейды для установления лиц, подлежащих призыву.

Степанов К.Ф. обратил внимание на необходимость продолжения эффективного взаимодействия в борьбе с преступлениями, связанными с уклонением от призыва на военную службу и прохождения альтернативной гражданской службы. Нельзя не отметить, что в текущем году ряд уголовных дел направлены в суд и рассмотрены с назначением наказания.

По результатам совещания выработан комплекс мероприятий и принят ряд решений, способствующих повышению результативности и эффективного взаимодействия.

Следственное управление напоминает, что граждане Российской Федерации, достигшие 18-летнего возраста в соответствии Федеральным законом № 53-ФЗ от 28.03.1998 года «О воинской обязанности и военной службе» должны нести обязанность по защите Отечества и подлежат призыву на военную службу.

Статья 59 Конституции РФ гласит: "Защита Отечества является долгом и обязанностью гражданина Российской Федерации. Гражданин Российской Федерации несет военную службу в соответствии с федеральным законом".

/СУ СК РФ по Мурманской области/
← назад к списку
нам 60 лет
80 лет мурманской области
Реклама
Наши вакансии
Онлайн
WEB-камера
Мурманск
Наши успехи
SMS портал и телефон +7 911 311 07 07
641 111
рекламодателям +7 911 308 02 78
685 205
Программа передач
год экологии
время саами
Радиостанция "Атлантика"
Курс валют Доллар = 58.08
Евро = 67.53
НАШИ КОЛЛЕГИ
Баренц Медиасфера
МЫ В СОЦСЕТЯХ
Архив новостей ▾
ПнВтСрЧтПтСбВс
2526272829301
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
303112345
Архив событий и программ ▾





















© 2017 «Государственный интернет-канал «Россия» 2001 - 2017. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22 августа 2014 года. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет.