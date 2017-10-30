В СУ СК РФ по Мурманской области состоялась рабочая встреча по вопросам взаимодействия при выявлении и осуществлении уголовного преследования лиц за совершение преступлений, связанных с уклонением от призыва на военную службу и прохождения альтернативной

В следственном управлении Следственного комитета Российской Федерации по Мурманской области состоялась рабочая встреча по вопросам взаимодействия при выявлении и осуществлении уголовного преследования лиц за совершение преступлений, связанных с уклонением от призыва на военную службу и прохождения альтернативной гражданской службы.



На встрече присутствовали: заместитель руководителя следственного управления полковник юстиции К.Ф. Степанов, руководитель отдела процессуального контроля следственного управления Блюденов Ф.А., старший инспектор отдела процессуального контроля следственного управления Белова А.А., заместитель начальника отдела подготовки призыва и набора граждан на военную службу по контракту военного комиссариата Мурманской области Кишинский А.В.



Встреча состоялась в связи с началом призывной осенней кампании 2017 года с целью обсуждения дальнейшего взаимодействия между следственным управлением и военным комиссаром.



В ходе беседы Кишинский А.В. отметил, начата призывная осенняя кампания и уже выявлен ряд лиц, уклоняющихся от призыва на военную службу. В настоящее время представители военных комиссариатов совместно с УМВД России по Мурманской области выезжают ежедневно на рейды для установления лиц, подлежащих призыву.



Степанов К.Ф. обратил внимание на необходимость продолжения эффективного взаимодействия в борьбе с преступлениями, связанными с уклонением от призыва на военную службу и прохождения альтернативной гражданской службы. Нельзя не отметить, что в текущем году ряд уголовных дел направлены в суд и рассмотрены с назначением наказания.



По результатам совещания выработан комплекс мероприятий и принят ряд решений, способствующих повышению результативности и эффективного взаимодействия.



Следственное управление напоминает, что граждане Российской Федерации, достигшие 18-летнего возраста в соответствии Федеральным законом № 53-ФЗ от 28.03.1998 года «О воинской обязанности и военной службе» должны нести обязанность по защите Отечества и подлежат призыву на военную службу.



Статья 59 Конституции РФ гласит: "Защита Отечества является долгом и обязанностью гражданина Российской Федерации. Гражданин Российской Федерации несет военную службу в соответствии с федеральным законом".



/СУ СК РФ по Мурманской области/