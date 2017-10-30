Житель города Мончегорска приговорен к штрафу за уклонение от призыва на военную службу

Собранные следственным отделом по городу Мончегорск следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Мурманской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения обвинительного приговора в отношении жителя города Мончегорска, 1996 года рождения, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.328 УК РФ (уклонение от призыва на военную службу при отсутствии законных оснований для освобождения от этой службы).



Следствием и судом установлено, что житель города Мончегорска Мурманской области, достигший 18-летнего возраста, подлежал призыву на военную службу. Во исполнение Указа Президента РФ, в апреле-июле 2017 года организован и проведен призыв на военную службу в Вооруженные Силы РФ граждан РФ в возрасте от 18 до 27 лет, не пребывающих в запасе и подлежащих призыву на военную службу.



В июне 2017 года молодому человеку лично под роспись вручены повестки о необходимости явки в Военный комиссариат городов Североморск и Островной Мурманской области для прохождения мероприятий, связанных с призывом. Однако зная о своей обязанности, не имея уважительных причин для неявки, он уклонился от призыва на военную службу, за что был привлечен к административной ответственности. После этого, также в июне 2017 года ему вручена под роспись еще одна повестка о явке в ОВК, но имея умысел на уклонение от призыва на военную службу, будучи привлеченным к административной ответственности и осознавая возможную ответственность, все равно в военкомат не явился.



Приговором Мончегорского городского суда Мурманской области подсудимому назначено наказание в виде значительного штрафа.



Приговор суда вступил в законную силу.



/Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Мурманской области/