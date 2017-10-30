Житель города Мурманска, обвиняемый в совершении особо тяжкого преступления, предстанет перед судом

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Мурманской области завершено расследование уголовного дела по обвинению жителя города Мурманска, 1976 года рождения, в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.105 УК РФ (убийство).

В ходе предварительного следствия установлено, что в марте 2017 года обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения в квартире по месту жительства на ул. Павлова в городе Мурманске, в ходе возникшего конфликта со своей сожительницей, 1959 года рождения, вооружившись кухонным ножом, со значительной силой нанес ей один удар в область груди, от которого женщина скончалась.

На стадии следствия в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Под весом собранных доказательств злоумышленник вину в совершенном преступлении признал полностью.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу. Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до пятнадцати лет.

/Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Мурманской области/