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30.10.2017 14:58

Проект о кадетском движении, представленный детским садом «Жемчужинка» города Полярный, – победитель всероссийского конкурса

Завершился открытый публичный конкурс среди дошкольных образовательных организаций субъектов Российской Федерации на лучшую модель или практику, обеспечивающую доступность дошкольного образования для всех детей, включая модели раннего развития.

В этом году на 10 номинаций конкурса поступило 795 заявок от 55 субъектов Российской Федерации.

В номинации «Социум и культурные ценности в дошкольном образовании» победителем стало муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №4 «Жемчужинка» г. Полярный, представившее модель «Кадетское движение в образовательной организации».

Кадетское движение в дошкольной образовательной организации представлено в виде педагогического проекта «Нас объединяет имя «кадет»!». Работа по его реализации ведется с сентября 2016 года. В прошлом учебном году кадетским движением была охвачена одна группа воспитанников: подготовительная к школе группа «Якорёк» в возрасте 6-7 лет. В этом учебном году проект реализуется в трех группах: средней «Морячки», старшей «Бригантина» и подготовительной «Волна».

Реализуются программы дополнительного образования «Детский образовательный музей», «Я – Россиянин», организовано волонтёрское движение, проводятся различные мероприятия патриотической и спортивной направленности.

Социальными партнерами по реализации проекта являются школа № 2, Кольская флотилия разнородных сил, Городской историко-краеведческий музей, Централизованная библиотечная система, Общественная организация «Дети Великой Отечественной войны», Муниципальная детско-юношеская спортивная школа имени Дважды Героя Советского Союза В.И. Леонова и Центр гражданско-патриотического воспитания молодежи.

Победители Всероссийского конкурса лучших моделей (практик) дошкольного образования получили статус федеральных стажировочных площадок программы повышения квалификации для управленческих команд системы дошкольного образования в ноябре 2017 года.


/ Министерство образования и науки Мурманской области /
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