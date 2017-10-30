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30.10.2017 14:57

В III квартале административные комиссии муниципальных образований Мурманской области рассмотрели свыше двух тысяч дел

Министерство юстиции Мурманской области подвело итоги деятельности административных комиссий за третий квартал 2017 года.

За истекший период административные комиссии области рассмотрели 2037 дел об административных правонарушениях, ответственность за которые предусмотрена Законом Мурманской области «Об административных правонарушениях».

Из них 92,1% (1876 дел) составили дела об административных правонарушениях, посягающих на общественный порядок, здоровье и благополучие населения. Дела о правонарушениях в области торговли составили 7,2% (147 дел). Дела о правонарушениях, посягающих на права граждан, институты государственной власти и местного самоуправления, – 0,7% (14 дел).

По-прежнему самое значительное количество правонарушений совершается по статье 6 «Нарушение тишины и покоя граждан». По этой статье рассмотрено 902 дела (более 44% от общего количества рассмотренных дел). По статье 6.1 «Семейно-бытовое дебоширство» рассмотрено 321 дело (около 16% от общего количества рассмотренных дел).

По статье 2 «Нарушение правил благоустройства территории поселения (городского округа)» и статье 13 «Торговля в неустановленных местах», суммы штрафов по которым поступают в местные бюджеты, рассмотрено 500 дел (около 25% от общего числа дел) и 147 дел (более 7% от общего количества дел) соответственно.

Продолжает увеличиваться количество протоколов по части 1 статьи 20.25 КоАП РФ, составленных уполномоченными лицами административных комиссий в отношении правонарушителей, не уплативших административный штраф в установленный срок. По данной статье составлено 85 протоколов, что более чем в 4 раза превышает этот показатель за I квартал.

В местные бюджеты в прошедшем квартале поступило около 2,9 миллиона рублей сумм штрафов.

Сведения о деятельности административных комиссий Мурманской области за III квартал 2017 года размещены на сайте Министерства юстиции Мурманской области.


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