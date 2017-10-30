Открытая властьСобытия неделиПарламентские ВестиВ эфире - МурманскВремя Арктики
30.10.2017 14:56

Министерство энергетики РФ представило рейтинг энергоэффективности российских регионов – Мурманская область в числе лидеров

Согласно рейтингу, подготовленному Минэнерго России по итогам 2016 года, Мурманская область второй год подряд занимает первое место среди субъектов среднего уровня бюджетной обеспеченности, к которому относится 43 региона. Рейтинг регионов высшего уровня бюджетной обеспеченности возглавил Санкт-Петербург, опередив прошлогоднего лидера – Ханты-Мансийский автономный округ. Среди регионов с низким уровнем бюджетной обеспеченности первое место у Ставропольского края. В целом по Российской Федерации Мурманская область вышла на шестое место в рейтинге энергоэффективности, опередив значительную часть регионов высшего уровня бюджетной обеспеченности.

Ранее на Российской энергетической неделе заместитель министра энергетики РФ Антон Инюцын рассказал о том, что цель данного рейтинга — активизировать работу региональных властей в области повышения энергоэффективности бюджетного сектора, и Минэнерго России открыто для предложений регионов и профессионального сообщества по совершенствованию рейтинга, который станет ежегодным. При составлении рейтинга эксперты Минэнерго использовали несколько ключевых факторов: включение показателей энергоэффективности в госпрограммы, реализация механизма энергетических деклараций, энергоэффективность освещения в уличном и дорожном хозяйстве, энергоэффективность электроснабжения в бюджетном секторе. Ознакомиться с рейтингом энергоэффективности субъектов РФ можно на сайте Минэнерго России.


/ Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Мурманской области /
← назад к списку
нам 60 лет
80 лет мурманской области
Реклама
Наши вакансии
Онлайн
WEB-камера
Мурманск
Наши успехи
SMS портал и телефон +7 911 311 07 07
641 111
рекламодателям +7 911 308 02 78
685 205
Программа передач
год экологии
время саами
Радиостанция "Атлантика"
Курс валют Доллар = 58.08
Евро = 67.53
НАШИ КОЛЛЕГИ
Баренц Медиасфера
МЫ В СОЦСЕТЯХ
Архив новостей ▾
ПнВтСрЧтПтСбВс
2526272829301
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
303112345
Архив событий и программ ▾





















© 2017 «Государственный интернет-канал «Россия» 2001 - 2017. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22 августа 2014 года. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет.