Министерство энергетики РФ представило рейтинг энергоэффективности российских регионов – Мурманская область в числе лидеров

Согласно рейтингу, подготовленному Минэнерго России по итогам 2016 года, Мурманская область второй год подряд занимает первое место среди субъектов среднего уровня бюджетной обеспеченности, к которому относится 43 региона. Рейтинг регионов высшего уровня бюджетной обеспеченности возглавил Санкт-Петербург, опередив прошлогоднего лидера – Ханты-Мансийский автономный округ. Среди регионов с низким уровнем бюджетной обеспеченности первое место у Ставропольского края. В целом по Российской Федерации Мурманская область вышла на шестое место в рейтинге энергоэффективности, опередив значительную часть регионов высшего уровня бюджетной обеспеченности.



Ранее на Российской энергетической неделе заместитель министра энергетики РФ Антон Инюцын рассказал о том, что цель данного рейтинга — активизировать работу региональных властей в области повышения энергоэффективности бюджетного сектора, и Минэнерго России открыто для предложений регионов и профессионального сообщества по совершенствованию рейтинга, который станет ежегодным. При составлении рейтинга эксперты Минэнерго использовали несколько ключевых факторов: включение показателей энергоэффективности в госпрограммы, реализация механизма энергетических деклараций, энергоэффективность освещения в уличном и дорожном хозяйстве, энергоэффективность электроснабжения в бюджетном секторе. Ознакомиться с рейтингом энергоэффективности субъектов РФ можно на сайте Минэнерго России.





/ Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Мурманской области /