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30.10.2017 17:45

Творчество в движении. В Кольском районе состоялся гала-концерт Х регионального фестиваля «Трасса»

28 октября в Кольском районном Центре культуры прошел гала-концерт Х регионального фестиваля поддержки и развития молодёжного творчества «Трасса».

В этом году «Трасса» длилась полтора месяца. В рамках фестиваля состоялось семь творческих площадок: конкурсы вокала «Взлётная полоса», эстрадного и современного танца «Highway», фестивали театрального искусства «Анти-freeze», рок-музыки «Rock-Motor», клубного танца и брейк-данса «Пит-стоп», современных видов искусства «Генератор», а также конкурс для начинающих журналистов «Асфальт». Всего в них приняли участие более 300 молодых людей практически со всех городов Мурманской области.

Для гала-концерта организаторы отобрали более десяти лучших номеров. На сцене Кольского районного Центра культуры выступили победители этапов десятой «Трассы», а также лауреаты и номинанты, участвовавшие в фестивале в прошлых годах. За годы своего существования региональный фестиваль «Трасса» стал реальной стартовой площадкой для десятков талантливых музыкантов и артистов из Мурманской области. Многие начинающие звезды российской сцены – выходцы областного фестиваля «Трасса».

/Администрация Кольского района/
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