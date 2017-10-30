Творчество в движении. В Кольском районе состоялся гала-концерт Х регионального фестиваля «Трасса»

28 октября в Кольском районном Центре культуры прошел гала-концерт Х регионального фестиваля поддержки и развития молодёжного творчества «Трасса».



В этом году «Трасса» длилась полтора месяца. В рамках фестиваля состоялось семь творческих площадок: конкурсы вокала «Взлётная полоса», эстрадного и современного танца «Highway», фестивали театрального искусства «Анти-freeze», рок-музыки «Rock-Motor», клубного танца и брейк-данса «Пит-стоп», современных видов искусства «Генератор», а также конкурс для начинающих журналистов «Асфальт». Всего в них приняли участие более 300 молодых людей практически со всех городов Мурманской области.



Для гала-концерта организаторы отобрали более десяти лучших номеров. На сцене Кольского районного Центра культуры выступили победители этапов десятой «Трассы», а также лауреаты и номинанты, участвовавшие в фестивале в прошлых годах. За годы своего существования региональный фестиваль «Трасса» стал реальной стартовой площадкой для десятков талантливых музыкантов и артистов из Мурманской области. Многие начинающие звезды российской сцены – выходцы областного фестиваля «Трасса».



/Администрация Кольского района/