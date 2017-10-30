В Зеленоборском установили поклонный крест

Накануне дня жертв политических репрессий, который в нашей стране отмечается 30 октября, в селе Княжая Губа городского поселения Зеленоборский открыли поклонный крест в память о священниках - настоятелях местной церкви, репрессированных в 20-х, 30-х годах. После революции 1917 года в стране разрушили тысячи церквей и храмов и репрессировали десятки тысяч священнослужителей, из них 3000 человек только в одном 1918 году. К сожалению, не обошли стороной эти убийства и нынешний Кандалакшский район.



Источник