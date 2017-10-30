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30.10.2017 17:15

Телефонному мошеннику не удалось обмануть пожилую жительницу Мурманской области благодаря бдительности таксиста

В отдел полиции по обслуживанию Ковдорского района МО МВД России «Полярнозоринский» позвонил житель Ковдора и сообщил, что работает в такси. Ему поступил заказ от неизвестного. Он должен был доставить на такси пожилую женщину в инвалидной коляске до ближайшего банкомата и оказать ей помощь в переводе денежных средств на продиктованный неизвестным банковский счет. Мужчина знал о подобных случаях обмана пожилых жителей Заполярья из СМИ и поэтому решил сообщить о подозрительном звонке в полицию.

Сотрудники полиции прибыли на место происшествия и установили, что в отношении жительницы Ковдора 1930 года рождения неизвестное лицо пыталось совершить мошенничество. Пенсионерке на стационарный телефон позвонил неизвестный и сообщил, что ее внук совершил правонарушение и задержан сотрудниками правоохранительных органов. Для решения вопроса об освобождении его от ответственности необходимо перевести на банковский счет 30 тысяч рублей. Мошенник отправил по месту жительства пожилой северянки такси, чтобы пожилая женщина, которая не может самостоятельно передвигаться, доехала до банка.

Благодаря бдительному водителю такси, сообщившему о попытке обмана в полицию, денежные средства мошеннику не были переведены.

По факту полицейскими возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 30 и ч. 1 ст. 159 УК РФ (попытка мошенничества). Установлено, что неизвестный звонил с номера телефона, зарегистрированного в Новосибирской области.

Руководством МО МВД России «Полярнозоринский» решается вопрос о поощрении неравнодушного водителя такси, предотвратившего преступление в отношении пенсионерки.

 

Пресс-служба УМВД России по Мурманской области
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