Пожарно-спасательные подразделения ликвидировали пожар в Мурманске

29 октября 2017 года в 21 час. 21 мин. на пульт дежурной службы «01» поступила информация о возгорании жилого двухэтажного дома по адресу: г .Мурманск ул. Николаева 1/9. В результате пожара произошло возгорание деревянной обрешетки водопроводных труб. На месте пожара работало два пожарно-спасательных подразделения (13 человека личного состава, 2 единицы техники). Причины пожара устанавливаются.



Информационные материалы подготовлены ФКУ «ЦУКС ГУ МЧС России по Мурманской области»



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