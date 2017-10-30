Делегация Кольского района приняла участие в международном семинаре в сфере образования в коммуне Инари

26-27 октября 2017 года в Ивало (Финляндия) состоялся международный семинар в сфере образования, в котором приняли участие более 50 специалистов из коммун Сёр-Варангер (Норвегия) и Инари (Финляндия), Кольского и Печенгского районов Мурманской области.



Кольский район на мероприятии представляли заместитель начальника Управления образования администрации Кольского района Елена Шульпина и начальник Отдела общего и дополнительного образования Управления образования администрации Кольского района Елена Гайдай.



В ходе семинара преподаватели Высшей школы подготовили выступления о системе работы в школах. Леена Холопайнен, преподаватель в системе специального образования из Университета Восточной Лапландии в Йоэнсуу, раскрыла тему: «Равные возможности получения образования в финских школах». Эйя Хяюрюнен, доктор педагогических наук из Центра обучения и консультаций «Валтери» школы Тервавяюля в Оулу поделилась практическими решениями по оказанию общей, интенсивной и специальной поддержки учеников.



Также в рамках двухдневного визита было запланировано посещение средней и начальной школ в Ивало. Гостей познакомили с современными формами и методами организации учебного процесса, в частности в области специального образования.



Завершилось мероприятие обсуждением полученного опыта и подведением итогов встречи, а также рассмотрен вопрос о четырехстороннем сотрудничестве между коммунами Сёр-Варангер и Инари, Кольским и Печенгским районами Мурманской области.



По взаимному согласию сторон было принято решение провести следующий семинар в Печенгском районе в ноябре 2018 года.



/Отдел экономического развития администрации Кольского района/