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30.10.2017 14:00

Печальное сообщение. Скоропостижно скончался кардиолог высшей категории, заслуженный врач России Евгений Мамонов

Алексей Котович.

28 октября на 60-м году жизни скоропостижно скончался кардиолог высшей категории, заслуженный врач России Евгений Мамонов. Окончив медицинский институт, Евгений Иванович посвятил свою профессиональную деятельность охране здоровья населения Заполярья, долгое время возглавлял кардиологическое отделение и был заместителем по медицинской части в мурманской "Севрыбе", воспитал целое поколение врачей-кардиологов. Прощание состоится в зале морга областной больницы 1 ноября с 12:00-13:00.
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