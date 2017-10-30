Печальное сообщение. Скоропостижно скончался кардиолог высшей категории, заслуженный врач России Евгений Мамонов

Алексей Котович.

28 октября на 60-м году жизни скоропостижно скончался кардиолог высшей категории, заслуженный врач России Евгений Мамонов. Окончив медицинский институт, Евгений Иванович посвятил свою профессиональную деятельность охране здоровья населения Заполярья, долгое время возглавлял кардиологическое отделение и был заместителем по медицинской части в мурманской "Севрыбе", воспитал целое поколение врачей-кардиологов. Прощание состоится в зале морга областной больницы 1 ноября с 12:00-13:00.





