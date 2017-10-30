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30.10.2017 16:15

Сотрудники полиции Мурманской области получили полномочия составлять административные протоколы за нарушения регионального законодательства

30 июня 2017 года Правительством Российской Федерации издано распоряжение об утверждении Соглашения между Министерством внутренних дел Российской Федерации и Правительством Мурманской области о передаче МВД России части полномочий по составлению протоколов об административных правонарушениях, предусмотренных Законом Мурманской области от 06.06.2003 «Об административных правонарушениях». До подписания Соглашения полицейские Заполярья не имели права составлять административные протоколы за нарушения общественного порядка, предусмотренные региональным законодательством.

Действие Соглашения распространяется на три статьи Закона Мурманской области «Об административных правонарушениях»: статью 1.1. «Обеспечение безопасности жизни и здоровья ребенка», статью 6 «Нарушение тишины и покоя граждан» и статью 9.1. «Нарушение прав граждан на защиту от угрозы причинения вреда жизни и здоровью со стороны животных».

С 1 ноября 2017 года сотрудники полиции Заполярья приступят к выполнению требований Соглашения в рамках передаваемых полномочий. Теперь прибывая, например, на вызов граждан по нарушению тишины, полицейские имеют право составить административный протокол в отношении нарушителя на месте. Ранее эти полномочия имели только административные комиссии муниципальных образований Мурманской области.

Стоит отметить, что Мурманская область стала четверым регионом в России, заключившим подобное Соглашение с МВД России.



Пресс-служба УМВД России по Мурманской области
(по информации ООПАЗ УМВД России по Мурманской области)
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