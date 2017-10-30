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30.10.2017 16:00

В Мурманске пройдет акция "День народного единства"

3 ноября в 15 часов в Мурманске, по адресу проспект Ленина-32 состоится акция "День народного единства".
Акция направлена на привлечение внимания молодых мурманчан к государственному празднику – День народного единства.
Возле фонтана, расположенного на 2 этаже, посетителей торгового центра будут встречать 15 волонтеров и предлагать молодежи поочередно ответить на 15 вопросов, посвященных Дню народного единства. За каждый правильный ответ участник сможет получить жетон и в зависимости от количества полученных жетонов будет награжден приятным призом. Акция "День народного единства" призывает молодежь не только вспомнить важнейшие исторические события, но и напомнить о важности сплочения в нашей многонациональной стране и о том, что только вместе можно справиться с трудностями и преодолеть препятствия.

/МАУ МП "Объединение молодежных центров"/
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