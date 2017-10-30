Сотрудник апатитского СИЗО выиграл «серебро» на престижных соревнованиях кинологов

В городе Апатиты состоялся Чемпионат Северо-Западного Федерального округа по спортивно-прикладному собаководству, за победу в котором боролся инструктор-кинолог апатитского следственного изолятора №2 Дмитрий Васильев со своей служебной немецкой овчаркой Платон.

Кинологи со всех регионов Северо-Запада состязались по дисциплинам «Общий курс дрессировки» и «Защитно-караульная служба».

Жюри первенства проверяло чёткость исполнения участниками следующих испытаний: проверка управляемости собак, прохождение препятствий, апортировка, выборка и охрана вещи, задержание нарушителя.

В итоге в дисциплине «Защитно-караульная служба» Дмитрий Васильев с Платоном завоевал «серебряную» медаль.



Пресс-служба УФСИН России по Мурманской области