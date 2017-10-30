Уроки безопасности с инспекторами ГИМС. В Кандалакше провели учебно-профилактическое занятие с детьми

Государственные инспектора по маломерным судам инспекторского участка г. Кандалакша ФКУ "Центр ГИМС МЧС России по Мурманской области" провели учебно-профилактическое занятие с детьми в школе города на тему: «Правила безопасного поведения на водоёме в осенний период», «Правила пользования средствами спасения», «Действия при ЧС».



В ходе проведения учебно-профилактического занятия детям рассказали о том, как вести себя на водных объектах. Руководителям образовательного учреждения вручены памятки о безопасности на водоёмах и правилам оказания помощи тонущему человеку.





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