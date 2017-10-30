В городе Полярные Зори прошел экологический квест для школьников

Для учащихся седьмых классов школ города Полярные Зори и н.п. Африканда прошел экологический квест «Дорогами осени». Мероприятие состоялось в рамках сотрудничества Кольской АЭС и Полярнозоринского отделения общественного детского экологического движения «Зелёная планета» и посвящено Году экологии в России.

«Мы проводим городской экологический квест уже во второй раз. Полюбившаяся ребятам игра станет традиционным проектом «Зелёной планеты» и Кольской АЭС, ведь соревновательная и игровая форма мероприятия помогает развитию интереса у ребят к изучению экологического состояния окружающей среды», - сказала председатель Совета полярнозоринского городского регионального отделения ООДЭД «Зелёная планета» Наталья Тыщук.

В квесте для каждой команды был разработан специальный маршрут. На игровых точках участников ожидали творческие, логические, интеллектуальные задания на знание экологии, истории города и атомной энергетики. Уверенную победу одержала команда «Лучики Солнца» МБОУ СОШ № 4. Вторыми с непростыми заданиями справились игроки СОШ № 4 из команды «Лютики». Тройку победителей замкнула команда юных гимназистов «Чистое небо».



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