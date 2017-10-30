Международное сотрудничество в Арктике. Парламентарии Северо-Запада России провели заседание в Мурманской областной Думе

Алексей Котович.

Заседанием постоянного комитета по межпарламентскому сотрудничеству открылось сегодня в Заполярной столице череда мероприятий Парламентской ассоциации северо-западного региона. Напомним, в рамках форума на базе Мурманской областной Думы пройдут 53-я конференция ПАСЗР, а также заседание Президиума организации. К этому часу члены комитета обсудили состояние и основные направления международного сотрудничества в Арктике, а также опыт регионов Северо-Запада в реализации международных проектов и программ за последний год.

Председатель постоянного комитета ПАСЗР по межпарламентскому сотрудничеству, заместитель председателя Мурманской областной Думы (фракция "Единая Россия") Наталия Ведищева: "Мы должны вместе вырабатывать свою позицию общения с нашими северными соседями - с Финляндией, Швецией, Норвегией. Мы понимаем, что когда вышел закон о пограничном сотрудничестве в Государственной Думе - и у нас он продублирован - у нас есть ряд очень важных вопросов. Во-первых, мы должны расширять наше совместное видение даже этого мира".

Комитет ассоциации по межпарламентскому сотрудничеству традиционно становится площадкой для обобщения опыта по целому ряду направлений. Это и новые туристические направления, и тема развития Арктики и Северного морского пути, добычи природных ресурсов, приграничного сотрудничества.

Заместитель председателя Псковского областного собрания депутатов Валентин Каленский: " Те наработки, которые есть в законодательных органах наших регионов - они очень полезны для обмена, координации, как говорится, деятельности. И для того, чтобы мы, как это модно сейчас говорить, "сверяли" наши действия в межпарламентском сотрудничестве. А в рамках этого комитета, я считаю, это самый эффективный подход".





