Любовь к родному городу и японской поэзии. В Мурманске наградили победителей конкурса хокку

Алексей Елкин.

Любовь в японском стиле. В Мурманске заслуженные награды вручены победителям конкурса хокку, приуроченного к Дню города. Организаторы необычного поэтического состязания - газета "Вечерний Мурманск" и компания по продаже электронного оборудования. Она и предоставила призы. Планшет - для семьи победителей, смартфон обладателям второго места и денежный сертификат - бронзовым призерам. Всего читатели "Вечерки" предоставили в редакцию свыше 250 хокку. Отбирая самые достойные, жюри оценивало и как авторы придерживались строгих правил написания хокку, и "душевность" строк.

Главный редактор газеты "Вечерний Мурманск" Виктор Хабаров: "Это гораздо важнее для нас было. И, я надеюсь, что конкурс удался. И мы даже, может быть, используем это в каких-то билбордах. В каких-то плакатах, может быть. Потому что есть очень душевные и интересные стихи".

Победитель конкурса хокку "Любовь в японском стиле" Анна Светкина: "Кот Семен в сквере. Луч осеннего солнца. Хорошо сидим. Это, вот, та, с которой мы победили. Там была еще, но, наверно, менее понравилась. Про "Вечерку". Талант и любовь освещает наш город. "Вечерка" - виват".

Правила написания хокку - четкие и строгие. 17 слогов, 3 строки и неожиданная смысловая точка. Организаторы уже решили сделать такие творческие состязания традиционными. Японский стиль, возможно, в будущем заменят на другой, а в этот раз на нем остановились - неслучайно.

Старший менеджер корпоративного отдела компании-организатора конкурса хокку "Любовь в японском стиле" Артемий Лапполайнен: "Когда появилась идея как-то принять участие в праздновании Дня города, мы сели, подумали, что одной из стран-лидеров производителей компьютерной техники является Япония. И дальше развили идею вместе с нашим партнером - газетой "Вечерний Мурманск". И придумали данный конкурс, который, на мой взгляд, прошел замечательно".





