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30.10.2017 12:20

Взрывотехники мурманского ОМОНа обезвредили авиационные боеприпасы

Сотрудники инженерно-технического отделения ОМОН Управления Росгвардии по Мурманской области обезвредили четыре авиационных тепловых отстрела, обнаруженных в ЗАТО Североморск Мурманской области.
В дежурную часть полиции ЗАТО Североморск поступило сообщение от местного жителя о том, что его несовершеннолетний сын принес домой с прогулки предметы цилиндрической формы, похожие на шашки или ракетницы.
По указанному адресу прибыли взрывотехники ОМОНа Росгвардии. Специалисты обследовали подозрительные предметы. По предварительным данным перед Росгвардейцами находились четыре авиационных тепловых отстрела, содержащих пороховой заряд.
Подозрительная находка была передана сотрудникам следственно-оперативной группы полиции для проведения дальнейшей проверки специалистами экспертно-криминалистического центра.

/Управление Росгвардии по Мурманской области/
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