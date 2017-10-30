В Мурманской области доля предпринимателей и НКО в реестре поставщиков социальных услуг достигла 36 процентов

В региональном правительстве прошел обучающий семинар для специалистов органов местного самоуправления «Обеспечение доступа негосударственных организаций к оказанию услуг в социальной сфере», организованный региональным Минэкономразвития совместно с Минобрнауки, Минсоцразвития, Комитетом по культуре и искусству, Комитетом по физической культуре и спорту Мурманской области. В мероприятии приняли участие около 70 представителей муниципалитетов региона.



В рамках семинара рассмотрена практика передачи отдельных услуг в сферах социального обслуживания, образования, культуры, физической культуры и спорта на исполнение негосударственным организациям. Также в рамках дискуссии обсуждался проект Федерального закона «О государственном (муниципальном) социальном заказе на оказание государственных (муниципальных) услуг в социальной сфере».



В Мурманской области в сравнении с 2015 годом, когда был инициирован проект по развитию конкуренции в сфере социальных услуг, значительно расширены возможности участия бизнеса и НКО в получении бюджетного финансирования на оказание услуг.



В сфере социального обслуживания до 1 месяца сокращен срок возмещения из бюджетных средств затрат негосударственных поставщиков услуг, обеспечен равный объем возмещения, предоставляемого государственным и негосударственным организациям. Доля предпринимателей и НКО в реестре поставщиков социальных услуг достигла 36%, причем объем компенсации затрат негосударственным поставщикам за 9 месяцев 2017 года уже превысил 5 млн рублей.



В сфере образования на муниципальном уровне запущен проект по конкурсному распределению финансирования на дополнительное образование детей, до конца года в двух муниципалитетах пройдут «пилотные» конкурсные отборы.



В сфере культуры НКО впервые передана услуга по организации выездных выставок. Общее количество экспонируемых предметов составит 186 работ 12 художников Мурманской области. Шесть из восьми выставок уже прошли в городах Полярный, Кировск, Кандалакша, Североморск, п. Ловозеро и Умба, их посетили более 3,3 тыс. человек. На 2018 год только на региональном уровне запланировано конкурсное распределение порядка 5 млн рублей.



В сфере физической культуры и спорта на территории областного центра проведен конкурс на организацию официального физкультурного мероприятия. В дальнейшем широкое развитие проекта поддержки доступа негосударственных организаций к предоставлению услуг в сфере физической культуры и спорта планируется на региональном уровне.



Материалы семинара опубликованы на сайте Министерства экономического развития Мурманской области.





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