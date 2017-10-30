Команда центра "Лапландия" заняла первое место в международном робототехническом фестивале "РобоФинист"

28-29 октября в Санкт-Петербурге проходил международный робототехнический фестиваль "РобоФинист". Организаторами которого являлись: благотворительный фонд "ФИНИСТ" и ГБОУ Президентский физико-математический лицей № 239.

Фестиваль "РобоФинист" объединил единомышленников и позволил погрузиться в увлекательный мир робототехники. Немаловажную роль сыграл международный статус фестиваля, это означает, что ребята получили уникальную возможность поделиться знаниями и пообщаться со сверстниками из-за рубежа.

Команда из центра «Лапландия» в составе: Фирсова Евгения и Иванюгина Павла (педагог - Федулеев Александр Александрович) приняла участие в фестивале в категории «Лабиринт: туда и обратно».

Ребята достойно представили Мурманскую область, заняли первое место, оставив позади 27 команд.

Также в рамках фестиваля проходил Симпозиум по образовательной робототехнике, на котором педагог дополнительного образования центра «Лапландия» Федулеев Александр Александрович представил опыт своей работы.



/ГАУДО МО "МОЦДО "Лапландия"/