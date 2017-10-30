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30.10.2017 14:45

Команда центра "Лапландия" заняла первое место в международном робототехническом фестивале "РобоФинист"

28-29 октября в Санкт-Петербурге проходил  международный робототехнический фестиваль "РобоФинист". Организаторами которого являлись: благотворительный фонд "ФИНИСТ" и ГБОУ Президентский физико-математический лицей № 239.
Фестиваль "РобоФинист" объединил единомышленников и позволил  погрузиться в увлекательный мир робототехники. Немаловажную роль сыграл международный статус фестиваля, это означает, что ребята получили уникальную возможность поделиться знаниями и пообщаться со сверстниками из-за рубежа.
Команда из центра «Лапландия» в составе: Фирсова Евгения и Иванюгина Павла (педагог - Федулеев Александр Александрович) приняла участие в фестивале в категории «Лабиринт: туда и обратно».
Ребята достойно представили Мурманскую область, заняли первое место, оставив позади 27 команд.
Также в рамках фестиваля проходил Симпозиум по образовательной робототехнике, на котором педагог дополнительного образования центра «Лапландия» Федулеев Александр Александрович представил опыт своей работы.

/ГАУДО МО "МОЦДО "Лапландия"/
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