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30.10.2017 13:30

В Мурманске прошел областной фестиваль-конкурс творчества военнослужащих, сотрудников силовых структур и ведомств «Щит и муза»

28 октября 2017 года  во Дворце культуры и народного творчества им. С.М. Кирова  состоялся областной фестиваль-конкурс творчества военнослужащих, сотрудников силовых структур и ведомств «Щит и муза».

Конкурсанты представили творческие номера в номинациях «Вокал», «Хореография», «Авторская песня», «Художественное слово» и «Сценическая постановка».

Сотрудники Специального управления ФПС № 48 МЧС России так же приняли участие в конкурсе.

По итогам конкурсных испытаний Владислав Ольшанский и Кирилл Журавлев были награждены дипломами II степени в номинации «Авторская песня», а Дворцова Анжелика - так же дипломом II степени в номинации «Хореография».

Мероприятие было направлено на формирование позитивного отношения и уважения к современной профессии военнослужащего, сотрудника силовых структур и ведомств, пропаганду и популяризацию художественного творчества патриотической направленности и реализацию творческих возможностей.

/ Главное управление МЧС России по Мурманской области /
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