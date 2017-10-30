В Мурманске прошел областной фестиваль-конкурс творчества военнослужащих, сотрудников силовых структур и ведомств «Щит и муза»

28 октября 2017 года во Дворце культуры и народного творчества им. С.М. Кирова состоялся областной фестиваль-конкурс творчества военнослужащих, сотрудников силовых структур и ведомств «Щит и муза».
Конкурсанты представили творческие номера в номинациях «Вокал», «Хореография», «Авторская песня», «Художественное слово» и «Сценическая постановка».
Сотрудники Специального управления ФПС № 48 МЧС России так же приняли участие в конкурсе.
По итогам конкурсных испытаний Владислав Ольшанский и Кирилл Журавлев были награждены дипломами II степени в номинации «Авторская песня», а Дворцова Анжелика - так же дипломом II степени в номинации «Хореография».
Мероприятие было направлено на формирование позитивного отношения и уважения к современной профессии военнослужащего, сотрудника силовых структур и ведомств, пропаганду и популяризацию художественного творчества патриотической направленности и реализацию творческих возможностей.
/ Главное управление МЧС России по Мурманской области /