В Мурманске прошел областной фестиваль-конкурс творчества военнослужащих, сотрудников силовых структур и ведомств «Щит и муза»

28 октября 2017 года во Дворце культуры и народного творчества им. С.М. Кирова состоялся областной фестиваль-конкурс творчества военнослужащих, сотрудников силовых структур и ведомств «Щит и муза».



Конкурсанты представили творческие номера в номинациях «Вокал», «Хореография», «Авторская песня», «Художественное слово» и «Сценическая постановка».



Сотрудники Специального управления ФПС № 48 МЧС России так же приняли участие в конкурсе.



По итогам конкурсных испытаний Владислав Ольшанский и Кирилл Журавлев были награждены дипломами II степени в номинации «Авторская песня», а Дворцова Анжелика - так же дипломом II степени в номинации «Хореография».



Мероприятие было направлено на формирование позитивного отношения и уважения к современной профессии военнослужащего, сотрудника силовых структур и ведомств, пропаганду и популяризацию художественного творчества патриотической направленности и реализацию творческих возможностей.



/ Главное управление МЧС России по Мурманской области /