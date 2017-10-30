На реализацию социально значимых обязательств в адрес муниципальных образований предоставлены субсидии

Комитет по физической культуре и спорту Мурманской области в адрес муниципальных образований и подведомственных учреждений предоставлены субсидии на реализацию социально значимых обязательств в размере 12972337,64 руб.

Центр спортивной подготовки Субсидия на зарплату за октябрь, взносы, налог на имущество 8800000=00 Центр спортивной подготовки Субсидия на адресную поддержку спортивных организаций 649650=00 МОСШОР Субсидия на зарплату за октябрь, взносы, коммунальные платежи 984570=64 МОСШОР по ЗВС Субсидия на зарплату октябрь, взносы, коммунальные платежи 1865117=00 Комплексная СШОР Субсидия на зарплату за октябрь, взносы 633000=00 МОСШОР Субсидия на закупку спортивного оборудования 40000=00

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