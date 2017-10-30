На реализацию социально значимых обязательств в адрес муниципальных образований предоставлены субсидии

Комитет по физической культуре и спорту Мурманской области в адрес муниципальных образований и подведомственных учреждений предоставлены субсидии на реализацию социально значимых обязательств в размере 12972337,64 руб.
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Центр спортивной подготовки
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Субсидия на зарплату за октябрь, взносы, налог на имущество
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8800000=00
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Центр спортивной подготовки
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Субсидия на адресную поддержку спортивных организаций
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649650=00
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МОСШОР
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Субсидия на зарплату за октябрь, взносы, коммунальные платежи
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984570=64
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МОСШОР по ЗВС
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Субсидия на зарплату октябрь, взносы, коммунальные платежи
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1865117=00
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Комплексная СШОР
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Субсидия на зарплату за октябрь, взносы
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633000=00
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МОСШОР
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Субсидия на закупку спортивного оборудования
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40000=00