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30.10.2017 11:45

"Маленькая дочь Солнца" продолжает путешествие по Мурманской области

Любовь Дубова.

На очереди Кандалакшский, Кольский и Ковдорский районы. Сегодня стартует третий этап гастролей Мурманского областного театра кукол в рамках проекта "Саамские сказки детям Севера" при поддержке Президента РФ.
Артисты побывали в п. Туманный, с. Териберка, п. Печенга, пгт. Никеле, г. Заполярном, п. Междуречье, с. Краснощелье, п. Ревда и с. Ловозеро. Только за первые два этапа гастролей выездной спектакль "Маленькая дочь Солнца" Мурманского областного театра кукол посмотрели более 1000 северян! Это история о том, как простота, искренность, справедливость и любовь могут победить все плохое на этом свете!
На очереди Кандалкшский, Кольский и Ковдорский районы. 30 октября спектакль "Маленькая дочь Солнца" увидят в п.Молочном, 31 октября - в.Зареченске и поселке Белое море, 1 ноября показ  в Лувеньге и Нивском, 2 ноября - в Ковдоре и Енском, 3 ноября на станции Лопарская.
В прошлом 2016 году жители Кандалакшского, Кольского и Ковдорского районах познакомились со спектаклем Мурманского областного театра кукол "Золотой ключик". Тогда, в рамках одноименного проекта при поддержке Правительства РФ, театр проводил гастроли по отдаленным населенным пунктам Кольского Заполярья.
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