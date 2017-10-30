Открытая властьСобытия неделиПарламентские ВестиВ эфире - МурманскВремя Арктики
30.10.2017 11:35

В Мурманске состоялось посвящение в нахимовцы 236 подростков

Андрей Зайцев.

Они - стали первыми. В Нахимовском военно-морском училище прошла торжественная церемония посвящения в нахимовцы. 236 мальчишек со всей страны. Прошло всего 2 месяца с начала нового этапа в их жизни. Но уже "так точно" и "никак нет", уже чёткий строевой шаг, осанка и выправка. Родители со слезами радости и гордости глядят на своих сыновей. А большие начальники не сомневаются - этим парням в скором времени можно будет доверить самые важные задачи.
Командующий Северным флотом Николай Евменов: "Я поздравляю вас с этим торжественным мероприятием, с тем, что вы стали нахимовцами. Так будьте достойны этого высокого звания. Желаю вам крепкого, теперь флотского здоровья. Успехов в учёбе, будьте настоящими патриотами нашей великой Родины".
Первый заместитель губернатора Мурманской области Алексей Тюкавин: "За вами придут ещё тысячи и тысячи мальчишек, которые захотят стать офицерами. Они будут равняться на вас. Быть первыми -  всегда почётно, но и ответственно. Я уверен, что вы сознательно пришли и выбрали эту стезю - стать морским офицером".
У первых мурманских нахимовцев уже началась неделя каникул, точнее, увольнительная неделя. Короткий отдых в кругу родных и близких. Но и на гражданке быть беззаветно преданным своей Родине, соблюдать законы и уставы, приказы командиров и начальников, быть дисциплинированным, честным и правдивым, воспитывать волю и характер. Теперь и это их ежедневная задача.

← назад к списку
нам 60 лет
80 лет мурманской области
Реклама
Наши вакансии
Онлайн
WEB-камера
Мурманск
Наши успехи
SMS портал и телефон +7 911 311 07 07
641 111
рекламодателям +7 911 308 02 78
685 205
Программа передач
год экологии
время саами
Радиостанция "Атлантика"
Курс валют Доллар = 58.08
Евро = 67.53
НАШИ КОЛЛЕГИ
Баренц Медиасфера
МЫ В СОЦСЕТЯХ
Архив новостей ▾
ПнВтСрЧтПтСбВс
2526272829301
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
303112345
Архив событий и программ ▾





















© 2017 «Государственный интернет-канал «Россия» 2001 - 2017. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22 августа 2014 года. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет.