В Мурманске состоялось посвящение в нахимовцы 236 подростков

Андрей Зайцев.

Они - стали первыми. В Нахимовском военно-морском училище прошла торжественная церемония посвящения в нахимовцы. 236 мальчишек со всей страны. Прошло всего 2 месяца с начала нового этапа в их жизни. Но уже "так точно" и "никак нет", уже чёткий строевой шаг, осанка и выправка. Родители со слезами радости и гордости глядят на своих сыновей. А большие начальники не сомневаются - этим парням в скором времени можно будет доверить самые важные задачи.

Командующий Северным флотом Николай Евменов: "Я поздравляю вас с этим торжественным мероприятием, с тем, что вы стали нахимовцами. Так будьте достойны этого высокого звания. Желаю вам крепкого, теперь флотского здоровья. Успехов в учёбе, будьте настоящими патриотами нашей великой Родины".

Первый заместитель губернатора Мурманской области Алексей Тюкавин: "За вами придут ещё тысячи и тысячи мальчишек, которые захотят стать офицерами. Они будут равняться на вас. Быть первыми - всегда почётно, но и ответственно. Я уверен, что вы сознательно пришли и выбрали эту стезю - стать морским офицером".

У первых мурманских нахимовцев уже началась неделя каникул, точнее, увольнительная неделя. Короткий отдых в кругу родных и близких. Но и на гражданке быть беззаветно преданным своей Родине, соблюдать законы и уставы, приказы командиров и начальников, быть дисциплинированным, честным и правдивым, воспитывать волю и характер. Теперь и это их ежедневная задача.



