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30.10.2017 11:30

В мурманском горсовете состоялся депутатский час. Тема обсуждения — проблемы ЖКХ

Анастасия Ярославская.

На депутатском часе в мурманском горсовете вновь обсуждали проблемы ЖКХ. Ситуация на рынке непростая. Причина - в долгах и низкой стоимости услуги за содержание жилья. Цитата, - "Управляющие компании остаются один на один с населением, с которым сложно добиться обратной связи". Предложение депутатам, выйти с законодательной инициативой - наделить органы местного самоуправления правом устанавливать размер платы. Уже подсчитали - она должна быть в пределах 40-50 рублей за квадратный метр.
Заместитель начальника Госжилинспекции Мурманской области Ирина Ракитская: "Законодательство говорит, что если собственники не выбрали способы управления в своем доме, тогда органы самоуправления вправе установить такой размер платы, например, дома, которые по конкурсу подбираются УК. Но пока собственники не изменят свое решение, их УК не убедит, на наш взгляд, взгляд ГЖИ, изменить это решение собственников нельзя, то есть, право утверждать размер плат ЖК дал только собственникам".
К слову, предложение не поддержали и многие депутаты. 90% всех обращений - жалобы на управляющие компании. Инертность населения, впрочем, тоже проблема. Как и рост цен - во многих домах, несмотря на инфляцию, тариф не меняют годами. Однако, прежде чем требовать более высокой платы, жилищникам стоит показать свою работу, а не только намерение. Что касается поиска решения - горсовет открыт для предложений.
Заместитель председателя Совета депутатов г. Мурманска Михаил Белошеев: "Вопросы ЖКХ находятся на особом контроле у нас депутатов. Вообще, да, у нас депутатов - мы легкие на подъем, мы готовы встречаться в любом формате. Мы и встречаемся и на площадках, и житель, что сказал, и на площадках Совета. Поэтому мы готовы к обсуждению и повторю, - мы такие же мурманчане, депутаты горсовета и мы заинтересованы в скорейшем наведении порядка в этой отрасли".


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