Инструменты маркетинга и аналитика бизнеса. В рамках IV Дней инноваций в Мурманске прошел мастер-класс

Яков Осетров.

Дни инноваций Мурманской области завершил мастер-класс, посвященный инструментам маркетинга и аналитике бизнеса. Центральная тема - основные ошибки, которые допускают бизнесмены. В частности, те, которые ставят на первый план свой продукт без оглядки на конкуренцию и потребительский спрос. Казалось бы, очевидно, что так делать нельзя, однако в жизни такое происходит довольно часто. Последний пример - с защиты проектов на гранты Мурманской области.

Руководитель Центра поддержки предпринимательства Мурманской области Артём Марышев: "Одна из компаний показала интересный бизнес-план по производству продуктов питания, но конкретика была следующая, что ребята прекрасно понимали, как произвести продукт, но они не понимали, как его можно реализовать. Такой проект можно поддержать".

По мнению экспертов необходимо объединять маркетологов и производителей. Бизнес должен быть основан не на фантазиях предпринимателя, а быть полезным для других людей. Только тогда дело начнет приносить прибыль. Это один из главных уроков тренинга. На мастер - классе также разбирались и другие типичные ошибки.

Директор центра корпоративных инноваций и предпринимательства "Факторика" (г. Москва) Владислав Шипилов: "Хочется сделать всё сразу и для всех, желательно побыстрее "срубить" денег и уехать. Но если мы берем цивилизованный бизнес, то мы должны думать на десятилетия вперёд. Мы должны уметь не только изобретать, мы должны продавать и упаковывать то, что мы придумали".







