Акция, посвященная Всемирному дню борьбы с инсультом прошла в Мурманске

Любовь Дубова.

Как распознать первые признаки инсульта? Об этом посетителям второй мурманской поликлиники рассказали врачи регионального Центра медпрофилактики. В холле лечебного учреждения состоялась акция приуроченная к Всемирному дню борьбы с инсультом. Разговор не только о последствиях и признаках сосудистых катастроф. Акцент - на повышение уровня информированности молодежи.

Врач Центра медицинской профилактики ГОАУЗ "Мурманский областной центр специализированных видов медицинской помощи" Юлия Бреславская: "Риск развития инсульта многократно увеличивается к 50 - 55 годам. К сожалению, очень часто приступ инсульта происходит на глазах у молодежи, на глазах у детей, у школьников, у подростков, у студентов".

Профилактикой сердечно-сосудистых заболеваний занимаются и в специализированном отделе поликлиники. Предупредить сосудистые катастрофы призвана и диспансеризация. На протяжении нескольких лет в лечебных учреждениях региона работают "Школы здоровья", в том числе посвященные инсульту.

Заведующая отделением медицинской профилактики ГОБУЗ "Мурманская городская поликлиника № 2" Юлия Синяева: "Нколы наши уже несколько лет открыты. Специалисты очень грамотно расскажут, подскажут, если сами не могут помочь, то подскажут куда обратиться, запишут к необходимым специалистам, направят в необходимые лечебные учреждения".







