Яков Осетров.

На базе областной клинической больницы в Мурманске состоялась региональная конференция врачей-урологов. Вначале несколько цифр. Если в прошлом году в урологическом отделении пролечено 2100 северян, то в этом планируется уже 2200. Количество оперативных вмешательств возросло до 1800. Широко применяются высокотехнологичные методы лечения - до 150 сложных операций в год. По традиции, в работе конференции активно участвуют профессора и наставники из Санкт-Петербурга.

Профессор Санкт-Петербургского государственного медицинского университета им. Павлова, главный уролог Северо-Западного Федерального округа РФ Сальман Аль-Шукри: "Они имеют хорошую квалификацию, очень высокий уровень и цель нашего визита - обмен мнениями, чтобы довести до них новейшую информацию, то, что происходит в России, в Европе, в Америке. А также - участие в сложных операциях. Это идет на пользу как больным, так и нам".

Конференция это не только общение, но и обмен опытом. Врачи провели совместную операцию по удалению масштабной злокачественной опухоли почки. Пациентку планируют выписать на амбулаторное лечение уже через 10 дней. Успех не случаен, выявляемость рака почки на ранних стадиях в Заполярье - в пятерке лучших по Северо-Западу, с учетом зарубежных клиник. Многое в профилактике урологических болезней - зависит и от самих пациентов.

Заведующий отделением урологии Мурманской областной клинической больницы им. Баяндина, главный уролог Мурманской области Виктор Сахар: "В первую очередь не нужно лечить самого себя, это однозначно. Всегда есть квалифицированный врач, к которому нужно обратиться. Ни в коем случае не увлекаться Интернетом. Доверять профессионалу и к нему обращаться - не стесняться".









