Обмен мнениями, историческими находками и возможными открытиями. В Мурманске — круглый стол "Революция 1917 года - взгляд из XXI века"

Анастасия Русинова.

Революция 1917 года - взгляд из XXI века. Круглый стол в государственном архиве Мурманской области. Участники - представители регионального отделения исторического общества, ученые, исследователи. Как встретил революцию Мурман, как она повлияла на развитие региона и экономические связи с соседними государствами. Тема - многоплановая, точек зрения и подходов к ее изучению немало.

Директор ГОКУ "Государственный архив Мурманской области" Владимир Новиков: "Осмыслить то что произошло, потому у разных людей разное мнение. Одни говорят об этом как об октябрьском перевороте, другие как о Великой социалистической революции, но мы живем все в одном мире и чтоб как-то прийти к какому-то консенсусу, хотим провести круглый стол, обменяться мнениями".

Революция и церковь, партийные силы на Севере в начале прошлого века, возможные подходы в школьном изучении событий 1917 года. Доклады и дискуссии. Обмен мнениями, историческими находками и возможными открытиями. Несмотря на то, что позади целый век, событие мало изучено, говорят историки. Особенно в его краеведческом аспекте. Цель таких встреч - поиск нового взгляда на знакомую историю.

Кандидат исторических наук Дмитрий Жалнин: "Привлечь молодежь к этой еще далеко не изученной теме, мы ждем новых исследователей, тех, кто свежим взглядом, со свежими силами возьмет эту тему, откроет для себя уникальные возможности, потому что тема еще очень и очень не изучена".





